“Siamo ancora nell’emergenza e dobbiamo fronteggiarla al meglio con tutti gli strumenti disponibili. Ma stiamo già passando a quella che sarà la fase cruciale del nostro impegno, quello che ci siamo assunti un anno fa: cambiare il Paese, intervenire in maniera incisiva e strutturale per rimuovere ingiustizie e arretratezze. La misura di decontribuzione per il Sud significa anche e soprattutto questo. Andiamo oltre l’emergenza Covid, affrontiamo nodi e problemi di fondo del nostro Paese”. Lo dice il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che in un’intervista a ‘Repubblica’ rivendica: “Quella di contrastare i pesanti effetti economici del Covid-19 con un forte intervento anticiclico in deficit è una strategia giusta,

Il governo sta lavorando a un taglio dell'Irpef

