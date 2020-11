Il governo sta valutando il ritorno in classe il 7 gennaio

AGI – Le scuole potrebbero riaprire il 7 gennaio. È questo l’orientamento del governo dopo la riunione di ieri sera. La richiesta, a quanto si apprende, è stata avanzata dalla gran parte dei governatori delle regioni e ancora la decisione non è stata assunta. L’orientamento sarebbe quello di riaprire a gennaio e non chiudere per il resto dell’anno scolastico. Intanto a Palazzo Chigi si riunisce nuovamente il vertice nel formato governo-capidelegazione.

La situazione, dunque, resta in evoluzione. I timori di una terza ondata di contagi dopo le feste natalizie contrastano con quelli lo stesso legittimi e molto diffusi che riguardano le scuole superiori chiuse.

