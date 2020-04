Il Governo lavora alla fase 2 della ripartenza graduale. Le parti sociali sono ora in videoconferenza con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Francesco Boccia, Nunzia Catalfo, Paola De Micheli e il capo della task force Vittorio Colao.

Alle 19 è prevista un’altra videoconferenza tra il Governo e gli enti locali. Le ipotesi allo studio sono molteplici: alcune prevedono anche la ripartenza da lunedì 27 per alcuni settori, tra cui quello edile. Va poi studiato come monitorare la curva del contagio in relazione ai posti di terapia intensiva disponibili nelle diverse aree del Paese. Il piano sarà nazionale,

L’articolo Il governo stringe sulla ‘Fase 2′. Domani il Consiglio europeo proviene da Notiziedi.

