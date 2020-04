Il governo svedese adesso chiede poteri speciali per combattere l’epidemia

Il governo svedese ha annunciato che chiederà poteri speciali temporanei per combattere l’epidemia di coronavirus, scatenando le ire dell’opposizione.

La Svezia non ha imposto ordini di blocco straordinari visti altrove in Europa per arginare, chiedendo invece ai cittadini di assumersi la responsabilità di seguire le linee guida sul distanziamento sociale. Il governo ha anche vietato le riunioni di oltre 50 persone e vietato le visite alle case di cura. Ma oggi ha proposto un disegno di legge per il conferimento di ulteriori poteri – che potrebbero consentirgli di limitare gli assembramenti pubblici o chiudere le attività – senza l’approvazione del Parlamento.

