Il governo verso la proroga del lockdown. In Italia un terzo dei morti nel mondo

In Italia si conta quasi un terzo dei decessi da coronavirus nel mondo. Uno scenario che vede il governo orientato a prorogare le restrizioni in scadenza il 3 aprile, come affermato dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Mentre i nuovi contagi frenano e i guariti aumentano ed esplode lo scontro con Bruxelles sui coronabond, il governo mette in campo 4,3 miliardi che i comuni distribuiranno attraverso il fondo di solidarietà per il soccorso alimentare e altri 400 milioni in buoni spesa.

Se la chiusura delle scuole prosegue, ha annunciato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa,

