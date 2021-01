Il sito web argentino Infobae ha rivelato il contenuto delle conversazioni che hanno come protagonisti i due medici che si occupavano di Maradona. Negli ultimi audio il medico Leopoldo Luque si è lasciato andare a dichiarazioni alquanto inappropriate.

Morte Maradona, il nuovo audio del medico: “Pare che il grassone stia per morire”

Le indagini sulla morte di Diego Armando Maradona non sono ancora terminate. Il portale Infobae è riuscito a risalire ad alcuni audio scambiati dal dottor Leopoldo Luque con Augustina Cosachov, la psichiatra del Pibe de Oro. Entrambi sotto indagine per omicidio colposo, gli audio non fanno altro che aggravare la loro situazione, in modo particolare quella di Luque.

Tra i diversi audio inviati dal dottore nel giorno della morte di Maradona, ne risalta uno in particolare nel quale dice: “Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia per morire il grassone”. Queste le parole del medico argentino inviate ad un contatto che gli chiedeva maggiori informazioni.

Successivamente c’è stato un altro scambio di messaggi tra Cosachov e Luque, nei quale la psichiatra ha scritto: “Ora è con i sanitari dell’ambulanza, lo stanno rianimando e lo intubano. Ma lo stavamo facendo da dieci, quindici minuti noi perché l’ambulanza non arrivava. Siamo entrati nella stanza e faceva molto freddo. Abbiamo iniziato a rianimarlo e lui si è ripreso un po’. Non ci dicono com’è la situazione. Sono andata via e non mi hanno detto nulla.”

Dall’altro lato il dottore risponde: “Abbiamo fatto quello che dovevamo, Agustina. La famiglia era a conoscenza di tutto, sono pazienti così molto difficili. Ti chiedo solo di farmi sapere se vanno via, cosi io vado direttamente. Ovviamente se sopravvive.”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post “Il grassone sta morendo”, l’audio shock che infanga (ancora…) la memoria di Maradona! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento