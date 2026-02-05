Il gruppo misto lancia la battaglia per salvare il lupo: “Ridurre le tutele è contro la scienza, li fermeremo”

ROMA – “Un largo, larghissimo fronte di opposizione per fermare i tentativi indigeribili che la maggioranza sta portando avanti con un problema che prima ancora che politico è culturale”. Il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra al Senato, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, lo dice aprendo il convegno ‘Il declassamento del lupo, le ragioni del no: scienza, legalità e convivenza’, organizzata nella sala Nassirya del Senato.

“VOGLIONO STRAVOLGERE LA LEGGE SULLA CACCIA”

“Questo è un passaggio in un disegno più ampio sul tema generale della caccia, rispetto al quale assistiamo da tempo al tentativo di una modifica radicale e per lo stravolgimento della legge 157/92, un tentativo a volte riuscito e in altri casi per fortuna no”, rileva De Cristofaro. “Una proposta che riassume bene quel che ha in testa la maggioranza di governo”, prosegue, “tentativi che fanno comprendere l’approccio culturale delle forze di maggioranza, con il tentativo di stravolgimento della normativa. Noi ci opponiamo nella maniera più forte possibile, grazie al lavoro delle associazioni ma anche al fatto che, per fortuna, assistiamo a una crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica, oggi più accorta e sensibile a temi di quanto non fosse in passato”, prosegue il capogruppo AVS al Senato.

“TOGLIERE TUTELA AL LUPO NON HA NESSUN FONDAMENTO SCIENTIFICO”

In tutto ciò, “anche le giustificazioni per il declassamento non trovano nessun fondamento sul piano scientifico, l’aumento degli avvistamenti nelle aree antropizzate non è indice di sovrappopolazione ma a un’espansione specie legata alla disponibilità di cibo e all’assenza di adeguate pratiche di dissuasione e prevenzione e a fronte alta mortalità del lupo per cause antropiche”, denuncia De Cristofaro, una situazione in cui “ridurre la tutela espone la specie a rischi molto forti, la popolazione per gli studiosi ancora non è al sicuro”. Intanto, l’art. 7 della legge di Delegazione europea all’esame del Senato prevede il declassamento della protezione del lupo “e noi non siamo d’accordo”.

