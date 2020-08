ROMA (ITALPRESS) – Groupe PSA ritiene che essere in perfetta armonia con lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici sia un fattore determinante per la pertinenza della sua offerta. Pertanto, i veicoli dei segmenti C e D, che vanno dalla berlina ai SUV e che saranno lanciati a partire dal 2023 a livello mondiale, beneficeranno di questa nuova piattaforma elettrica ad alte prestazioni, eVMP “Electric Vehicle Modular Platform”. Riunisce tutto il know-how ingegneristico di Groupe PSA con 60 a 100 kWh di energia a bordo e un’architettura ottimizzata che utilizza l’intero pianale per alloggiare la batteria. Fornendo 50 kW.h al metro disponibile tra le ruote,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il gruppo Psa rafforza offensiva elettrica con nuova piattaforma proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento