Il Guardian “distrugge” totalmente Pirlo e la Juve: “Fatturano 400 milioni di sterline e prendono un manager con zero esperienza”

Il tabloid inglese “The Guardian” ha pubblicato un lungo articolo sul tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Inutile dire che le considerazioni effettuate, ancorché ironiche, non sono particolarmente lusinghiere nei confronti dell’ex campione di Milan e Juventus. Ecco la traduzione di Calcionapoli1926.it (ma puoi cliccare qui per leggere il pezzo completo in lingua originale): “Il mondo dei top-club a volte può sembrare molto strano. Il calcio è un’industria ossessionata dal denaro, ma è anche quella in cui un’azienda con un fatturato annuo di 400 milioni di sterline nomina qualcuno privo di esperienza in un ruolo manageriale chiave”.

Il Guardian ironico su Pirlo

Il tabloid prosegue così ipotizzando il colloquio che ha portato Pirlo all’assunzione: “E quali sono esattamente le sue qualifiche per questa posizione, signor Pirlo? Ho giocato 119 partite di campionato per il club e ho vinto quattro campionati. Vedo. Qualche qualifica di coaching? Mi sono iscritto per prendere il patentino ad agosto.Ok. Qualche esperienza rilevante? Sono l’allenatore della Juventus Under 23. Grande. E da quanto tempo hai ricoperto quella posizione? Nove giorni. E i risultati sono buoni? In realtà non abbiamo ancora giocato nessuna partita. Ma gli allenamenti stanno andando bene? Beh, sono andato a vedere gli under 19 giocare a Monza la scorsa settimana. Eccellente. Il posto di allenatore della Juventus è tuo”.

