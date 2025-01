Il Lago dei Cigni: un’emozione che si è rinnovata anche a Pistoia

Successo per l’allestimento del Russian Classical Ballet Firenze, 4 gen. (askanews) – Il sipario del Teatro Manzoni di Pistoia si è alzato su uno degli spettacoli più iconici e amati della storia del balletto: Il Lago dei Cigni. Una rappresentazione che, pur essendo radicata nella tradizione, riesce a sorprendere e commuovere il pubblico grazie alla sua magia senza tempo.

Lo spettacolo della compagnia Russian Classical Ballet, suddiviso in due atti, è stato un susseguirsi fluido di emozioni. Fin dalle prime note della partitura di Ciajkovskij l’atmosfera si è riempita di un’energia sospesa – ma anche presente tra il pubblico che applaudiva al finire di ogni balletto – capace di catturare l’attenzione di ogni spettatore in sala. La coreografia, precisa e poetica, ha dato vita a una storia d’amore e destino, narrata con le coreografie di Marius Petipa e la direzione artistica di Evgeniya Bespalova.

A ogni passo, gli interpreti hanno dimostrato una tecnica impeccabile e una straordinaria capacità di esprimere emozioni profonde. La delicatezza del cigno bianco e la tensione drammatica del cigno nero sono state rese con tale intensità che ogni gesto sembrava una parola scritta.

Il momento culminante è stato senza dubbio il finale a sorpresa, che si inseriva bene nel contesto delle vacanze di Natale. Una conclusione inaspettata che ha saputo unire la tradizione e un tocco di innovazione, dimostrando quanto questo capolavoro possa essere reinterpretato senza perdere la sua essenza.

Lo spettacolo è stato scorrevole, senza mai un calo di tensione o ritmo. La scenografia, ricca di dettagli, così come i costumi, ha amplificato la bellezza della danza. Il Teatro era pieno e tanti erano i piccoli spettatori. (B.Ben).