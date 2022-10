Il leader del partito comunista del Vietnam Trong andrà in Cina

Una rara visita: i due paesi socialisti spesso in conflitto

Roma, 25 ott. (askanews) – Su invito del presidente Xi Jinping, il leader del partito comunista del Vietnam Nguyen Phu Trong arriverà in Cina da domenica, per una visita che si protrarrà fino al 2 novembre. Lo hanno comunicato il governo vietnamita e i media di stato cinesi. Si tratta di un evento raro: i due paesi socialisti sono spesso in rotta di collisione e la visita viene in un momento in cui il paese del Sudest asiatico gode di rapporti particolarmente positivi con gli Stati uniti. Trong, 78 anni, ha inviato a Xi un messaggio di congratulazioni per il suo terzo mandato come capo del Partito comunista cinese, formalizzato nel XX Congresso del Pcc che si è concluso domenica, con un auspicio di “rafforzare la fiducia politica” tra i due paesi. La Cina è il princopale partner commerciale del Vietnam e il rapporto economico tra i due paesi è vitale per il paese del Sudest asiatico. E, nonostante i balbettamenti sul fronte politico, il commercio è sempre più fiorente. La storia di scontri e sfiducia tra i due paesi è lunga e fatta di conflitti. Ancora oggi è in corso la disputa territoriale relativa al Mar cinese meridionale, di cui Pechino rivendica circa l’80 per cento. continua a leggere sul sito di riferimento