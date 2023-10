Il Leone d’oro a Napoli per le eccellenze dell’ospitalità

Gala al Gold Tower con imprenditori, ristoratori, artisti

Roma, 18 ott. (askanews) – Il Gran Premio Internazionale Leone D’oro di Venezia, lascia il Lido e per la prima volta sbarca a Napoli, per l’assegnazione dei riconoscimenti riguardanti le eccellenze italiane dell’ospitalità e dell’economica. Nato come premio cinematografico assegnato nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Leone d’oro diventa dal 2006 riconoscimento del Gran Premio Internazionale di Venezia, comitato presieduto presieduto da Sileno Candelaresi che assegna ogni anno premi dedicati alle eccellenze internazionali in ogni settore dall’industria, imprenditoria, alla cucina, alle arti e alle professioni. Dal 2008 è stato istituito il ‘Leone d’Oro per l’Imprenditoria’. Dal 2009 è stata istituita per tutti i giovani emergenti una scuola di Arte Varia denominata “Accademia del Leone d’Oro”. La consegna dei Leoni d’oro per l’ospitalità e la cucina è avvenuta nei saloni del Tower Lifestyle Gold Hotel di Napoli. Premiati la proprietà con Carlo Pugliese e il Direttore dell’hotel Marco Zuppetta. “Ospitare il Gran Premio Internazionale di Venezia per la prima volta nella storia del premio nella città di Napoli – le sue paole – è stato motivo di grande orgoglio e privilegio. Ricevere inoltre la fascia e la targa istituzione del Leone d’Oro di San Marco e stimolo per dare sempre di più e credere con umiltà che il lavoro con passione e sacrificio paga”. Ospiti d’onore Assunta Pacifico al secolo a Figlia dò Marenaro che ha ricevuto il Collare di Star Chef Lion Gold più Stella per aver contribuito al valore già conclamato della buona Cucina Italiana nel Mondo. Pesenti alla Cerimonia condotta da Luz Adriana Sarcinelli, il Presidente dell’Ordine del Leone d’oro di Venezia e Patron Del Gran Premio Internazionale, Sileno Candalaresi, e la Coordinatrice Internazionale di Star Chef Lion Golden Concetta Bianco. Ospiti il Violino del Maestro Ciro Formisano, lo stilista Luigi Auletta Impero, Giangi Wedding Pina D’Ausilio e Salvatore Parsifal, Ciro Poppella, Antonio Schiavone, Raffaele, Capparelli, Cillo Sabatino, Giuseppe Sorrentino, Fabio Ditto. Le Fasce rosse consegnate alle Eccellenze della Ristorazione Campana e Italiana sono agli Chef Luigi Di Maio, Giancarlo Lo Giudice, Ubaldo Pucillo, Diodoro Barbato, Vincenzo Di Tocco, Marianna Iaquinto, Simone Terribile, Antonio Iovino, Fabiola Garofalo, Rosa Barbato, Italo Schipani, Antonio Sorice, Rita Costabile, Vincenzo Nappi, Raffaele Nocerino, Stella allo Chef Ciro Campanile.