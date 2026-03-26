giovedì, 26 Marzo , 26

A Meloni l’interim del Turismo: “Ringrazio Santanchè”

(Adnkronos) - Giorgia Meloni assume l'interim del ministero...

Urso: “Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi”

(Adnkronos) - "La cosmetica rappresenta una componente strategica...

‘GialappaShow’, tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie

(Adnkronos) - Tra conferme e volti nuovi, torna...

Sostenibilità, Cicchiello (Anci): “Puntare su riciclo”

(Adnkronos) - “L’Unione Europea ha spostato gli obiettivi...
HomeVideo NewsIl Libano presenterà denuncia all'Onu per gli attacchi israeliani
il-libano-presentera-denuncia-all’onu-per-gli-attacchi-israeliani
Il Libano presenterà denuncia all’Onu per gli attacchi israeliani
Video News

Il Libano presenterà denuncia all’Onu per gli attacchi israeliani

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Beirut: minacciate sovranità, territorio e diritti del popolo

Beirut, 26 mar. (askanews) – Il Libano presenterà una denuncia al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per gli attacchi israeliani nel Paese. Lo ha detto il ministro dell’Informazione Paul Marcos, citando il premier Nawaf Salam, durante un briefing con i media a Beirut. Il governo libanese accusa Israele di aver distrutto la maggior parte dei ponti sul fiume Litani, provocato sfollamenti di massa nel sud del Paese e portato avanti sequestri di terreni e demolizioni di case.”Israele ha fatto saltare in aria la maggior parte dei ponti sul fiume Litani nel tentativo di tagliare fuori quest’area dal resto del territorio libanese. Ciò è stato accompagnato dallo sfollamento di massa degli abitanti delle città e dei villaggi situati a sud del Litani, così come dalla confisca quotidiana di terreni e dalla demolizione di case, a volte rase completamente al suolo, come a indicare che i civili non torneranno presto nelle loro abitazioni”.”Consideriamo queste azioni e dichiarazioni, sotto qualunque etichetta vengano presentate, come “cintura di sicurezza” o “zona cuscinetto”, estremamente pericolose, perché minacciano la sovranità del Libano, l’integrità del suo territorio e i diritti del suo popolo. Sono anche in totale contraddizione con il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario e la Carta delle Nazioni Unite”.”Chiedo che il ministro degli Esteri e degli Emigrati presenti immediatamente una denuncia al Consiglio di Sicurezza su questa vicenda. Contatterò inoltre direttamente il segretario generale delle Nazioni Unite subito dopo la fine di questa sessione, proprio per questo scopo”.

Previous article
Governo, Meloni chiama Mattarella e assume interim Turismo. “Onore armi” a Santanchè
Next article
Il GialappaShow torna più irriverente e ricco che mai

POST RECENTI

Video News

A Milano la colazione è protagonista sul tram

Colazione 100% vegetale e proteica tra le strade della cittàMilano, 26 mar. (askanews) - La colazione, per 7 italiani su 10, è un momento fondamentale...
Video News

Fi, S.Craxi: la priorità adesso è rilanciare l’azione politica

"Io sono alla ricerca non di tessere ma di idee"Roma, 26 mar. (askanews) - "Adesso la priorità è rilanciare l'azione politica del partito occupandoci della...
Video News

Trump: Maduro affronterà altri processi negli Stati Uniti

"Contestata solo una parte di quello che ha fatto"Washington, 26 mar. (askanews) - Donald Trump afferma che Nicolas Maduro, comparso davanti a un giudice a...
Video News

Tempesta su Doha, pioggia e fulmini sulla capitale del Qatar

Strade allagate e auto nell'acqua durante il violento acquazzoneDoha, 26 mar. (askanews) - Pioggia battente e fulmini su Doha, dove un forte temporale ha colpito...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.