Apple ha confermato il programma della WWDC 2020 la scorsa settimana, con l’evento che inizierà il 22 Giugno con uno speciale keynote di apertura che sarà trasmesso in diretta streaming per tutti.

La società ha ora condiviso sul suo canale YouTube ufficiale il link per l’evento, in modo che gli utenti possano impostare un promemoria per il prossimo lunedì prima dell’inizio della presentazione.

Il keynote inizierà lunedì 22 Giugno alle ore 19:00 italiane.

L'articolo Il link per la diretta streaming della WWDC 2020 è disponibile su YouTube proviene da Notiziedi.

