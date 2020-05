Il Lione tenta Merih Demiral: è arrivata la risposta della Juve

Il Lione tenta Merih Demiral. Il difensore turco classe ’98 stava disputando una buona stagione, prima dell’infortunio al crociato. Il calciatore della Juventus potrebbe tornare in tempo per il finale di stagione, qualora si dovesse ripartire. Juventus v Cagliari Calcio – Serie A Nonostante il ko, Demiral continua ad avere molto mercato. Il giocatore piace a tanti club e nelle ultime settimane sarebbe finito in cima alla lista della spesa del Lione. Il club francese avrebbe messo gli occhi… continua a leggere sul sito di riferimento