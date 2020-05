Il lockdown ha causato un calo del 30,3% dell’utile delle Poste

Il lockdown impatta sui conti di Poste Italiane: il primo trimestre termina con un utile netto pari a 306 milioni di euro, in calo del 30,2% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Il risultato operativo (Ebit) si attesta a 441 milioni in flessione del 28,6%. I ricavi scendono del 3% a 2,755 miliardi con “una crescita dei ricavi da pagamenti e mobile e dai servizi assicurativi che ha mitigato i minori ricavi da servizi finanziari e corrispondenza”, si legge in una nota.

La performance finanziaria del 2020, prosegue la nota, è stata impattata a marzo dal lockdown,

