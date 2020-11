Il lockdown ha fatto moltiplicare i tradimenti?

AGI – È boom di tradimenti in Italia dall’inizio della pandemia. La chiusura in casa forzata ha portato a un sensibile aumento di iscrizioni sui portali web di incontri. A confermarlo c’è anche una delle più grandi community di infedeli d’Europa con oltre 6.6 milioni di iscritti, che ha visto le proprie iscrizioni triplicarsi e il traffico giornaliero sul sito aumentare addirittura del +300%. Fenomeno questo che ha tirato in ballo anche numerosi investigatori privati che hanno spostato il proprio lavoro su web, dando consigli utili per cercare di aiutare a “scovare” l’infedele, diventando gli psicologi per molti.

“Il sospetto di infedeltà coniugale” spiega l’investigatore privato presidente di Vox Investigazioni Francesco Mimmo “è una delle principali motivazioni che spingono un privato ad avvalersi delle prestazioni di una agenzia investigativa,

