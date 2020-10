Il Logo dell’Evento Apple prende vita con la Realtà Aumentata

Pochi minuti fa, Apple ha annunciato un evento solo digitale per la presentazione dei nuovi modelli di iPhone 12 che si terrà martedì 13 Ottobre.

Se visualizziamo la pagina web dell’evento da un iPhone, possiamo toccare il logo per aprire il visualizzatore AR di Safari e vedere il logo nel mondo reale.

Basta aprire il sito web da un ‌iPhone‌ o iPad e cliccare sul logo per aprire una piccola esperienza AR nascosta. La grafica che la società sta utilizzando per l’evento si trasforma da un logo Apple in una data e viceversa.

