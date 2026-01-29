Il Luiss Hub di Milano apre alla città con “Il tuo mondo, domani”

Ortombina inaugura il ciclo di incontri tra cultura, società e futuro

Milano, 29 gen. (askanews) – Al Luiss Hub di Milano prende il via “Il tuo mondo, domani”, il ciclo di interviste aperte alla città che dà voce ai protagonisti della cultura, della società e della scienza italiana. Primo ospite della rassegna è stato Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala.A presentare l’iniziativa, il presidente della Università Luiss, Giorgio Fossa, che ha sottolineato il senso dell’apertura alla città: “Avevamo un impegno con il Comune di Milano che finalmente vogliamo onorare, quello di aprire questo hub anche alla cittadinanza. Come abbiamo deciso di aprirlo? Con una serie di incontri con personaggi che sono di riferimento nel loro settore a Milano”.Protagonista del primo incontro, Ortombina ha riflettuto sul ruolo della cultura come elemento fondante della vita collettiva: “La comunità non rimane una comunità se non si sviluppa e non può che svilupparsi attraverso una piena coscienza della propria identità, che non può che essere coltivata se non attraverso la ricerca, la formazione e la valorizzazione della cultura”.A dialogare con Ortombina, l’editorialista del Corriere della Sera Massimo Nava, curatore del ciclo, che ha spiegato lo spirito della rassegna: “Questa è un’iniziativa per aprire il nuovo hub all’incontro con tanti attori di una città come Milano, fatta di imprenditoria, cultura, scienze, mercato, moda, di tante cose. E tutti questi settori e attori diventano per una sera protagonisti qui all’Ateneo di Milano”.All’incontro ha partecipato anche Rita Carisano, direttore generale della Luiss. Il ciclo proseguirà nei prossimi mesi con ospiti del mondo del cinema, dell’informazione, della salute, della moda e del volontariato. Tra i nomi annunciati, l’attrice Cristiana Capotondi, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore della Comunità di Sant’Egidio monsignor Vincenzo Paglia, la top manager Sabina Belli e il chirurgo Paolo Veronesi.Il Milano Luiss Hub, nato nel 2017 dalla collaborazione tra Comune di Milano, Università Luiss, Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp, porta così il dibattito fuori dai luoghi consueti e lo rimette al centro della città. Con un appuntamento mensile in cui Milano si racconta attraverso le voci di chi ne interpreta il presente, tra cultura, scienza e responsabilità pubblica.