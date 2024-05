In preghiera al santuario dell’imam Reza

Mashhad, 20 mag. (askanews) – Una grande folla si è riunita presso il Santuario dell’Imam Reza nella città di Mashhad, città natale di Raisi, per piangere la morte del presidente, ucciso in un incidente in elicottero in una regione montuosa del Paese.