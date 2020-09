Il M5S ribolle fra la ricerca di una guida, Caseleggio e il rischio di uno strappo

AGI – Chat parlamentari M5s in ebollizione per il ‘blitz’ di ieri di Casaleggio a Roma. “E’ arrivato alla Camera per incontrare la comunicazione senza neanche avvisare il capogruppo”, lo sfogo di uno dei deputati. Avrebbe espresso irritazione anche il direttivo. Ma sono soprattutto le sue affermazioni, quel riferimento alla leadership in mano ai ‘facilitatori del futuro’, ad aver creato fibrillazioni.

Gli incontri e le indiscrezioni

Oggi il figlio di Gianroberto ha incontrato Bugani, “trattano – il ‘refrain’ tra i pentastellati – per aprire la strada alla leadership di Di Battista”. Ma al di la’ dei veleni e delle accuse sotto traccia (“Non è neanche iscritto,

