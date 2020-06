Il MacBook Pro 2012 con display Retina diventerà “obsoleto” tra 30 giorni

Chi possiede ancora un modello Mid 2012 del MacBook Pro da 15 pollici con display Retina e ha bisogno di una nuova batteria o di altre riparazioni, deve assicurarsi di prenotare un appuntamento con un fornitore di servizi il prima possibile.

In un nuovo memo interno, Apple ha indicato che questo particolare modello di MacBook Pro sarà contrassegnato come obsoleto in tutto il mondo il 30 giugno 2020, a poco più di otto anni dalla sua uscita.

