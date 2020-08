Il “Made in China” è destinato a ridursi drasticamente: nuove fabbriche in altri Paesi

La Cina non sarà più l’epicentro della produzione mondiale in futuro, secondo Foxconn, il più grande partner della catena di approvvigionamento di Apple, che ha gradualmente ampliato le sue operazioni in altri paesi durante la guerra commerciale USA-Cina.

“Non importa se è l’India, il Sud-est asiatico o le Americhe, ci sarà un ecosistema di produzione in ciascun paese”, ha detto il presidente della Foxconn Young Liu. Liu ha affermato coraggiosamente che sebbene la Cina continuerà ad essere un luogo chiave per le fabbriche di Foxconn,

