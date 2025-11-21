venerdì, 21 Novembre , 25

Il Maestro Gianni Mazza in uscita con “Buon Natale (anche ai leoni)”

Roma, 21 nov. (askanews) – “Buon Natale (anche ai leoni)” è il titolo del nuovo singolo del Maestro Gianni Mazza, in uscita venerdì 21 novembre per Don’t Worry/Believe Digital. Il rispetto per gli animali e la natura non va in vacanza sotto la neve: il Maestro Gianni Mazza ci ricorda, con la sua solita ironia, che l’amore per questi esseri viventi ci rende a prescindere tutti più buoni. E con la canzone Buon Natale (anche ai leoni), anche i “re della Savana” saranno più amabili! Un abbraccio musicale universale, così potremmo definire questo brano che coinvolge tutti, ma proprio tutti i nostri amici pelosi, con le pinne, a due o a quattro zampe, con le ali o sinuosi che siano. Il Natale è più gioioso con la consapevolezza che “gli animali ci danno tanto amore e non fanno mai la guerra£, oppure che £perfino i pipistrelli sono belli”.

Scritta dal Maestro Gianni Mazza, compositore del brano insieme a Paolo Audino (anche autore dei disegni del cartoon del video) e Sergio Cossa per il testo, Buon Natale (anche ai leoni) è un augurio ironico e brillante che suona per bambini ma che in realtà è rivolta a tutti (animali compresi). Il Maestro si mette in gioco in prima persona cantando e suonando il pianoforte, con il suo tipico umorismo, di chi sa coinvolgere il pubblico con un sorriso.

