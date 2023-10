Il Maestro Roberto Cacciapaglia incanta Londra al piano

Presentato “Invisible Rainbows – Solo Piano” alla Cadogan Hall

Milano, 1 ott. (askanews) – Il Maestro Roberto Cacciapaglia ha presentato l’album “Invisible Rainbows – Solo Piano” sabato 30 settembre alla Cadogan Hall, prestigiosa venue nel cuore di Chelsea a Londra nonchè residenza della Royal Philharmonic Orchestra dove si è esibito per la seconda volta, dopo il concerto del 2021. Il pianista e compositore questa volta sul palco in trio con violoncello e postazioni elettroniche ed ha ottenuto il favore del pubblico.

La settimana scorsa la BBC4 ha invitato Roberto Cacciapaglia a parlare in diretta nel programma “Loose Ends” del concerto alla Cadogan Hall e del nuovo album nonché a suonarlo. La versione per pianoforte solo del suo ultimo progetto discografico “Invisible Rainbows”, disponibile in digitale da venerdì 22 settembre, ha debuttato al primo posto della classifica Itunes Classic Italia e al secondo posto della Itunes Classic UK.

“Invisible Rainbows – Solo Piano” comprende 10 brani e 5 interludi, ognuno legato a un colore dell’arcobaleno, ed è uscito in stereo e Dolby Atmos, sistema che porta il suono nello spazio in modo immersivo e favorisce l’ascolto in streaming di alta qualità.

Il lavoro, che si concentra sullo stato di presenza interiore e la propagazione del suono nello spazio, unione profonda tra ascoltatore e interprete, è stato registrato con 18 microfoni e una strumentazione e una tecnologia innovativa e sofisticata nel Teatrino di Corte della Reggia di Monza – Villa Reale, vero e proprio tempio del suono.