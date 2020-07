AGI – Scontro in maggioranza sul probabile rinnovo dello stato di emergenza per fronteggiare l’epidemia di coronavirus. All’annuncio del presidente del Consiglio, il Partito democratico e Italia viva hanno immediatamente replicato chiedendo un intervento di Conte in Parlamento. “Lo stato di emergenza – ha spiegato il premier – serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”, ha confermato a Venezia dove si trovava per la prova del Mose.

Il Pd è stato il primo tra i partiti che sostengono il governo a chiedere spiegazioni. “Non si può dubitare che l’esecutivo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il mal di pancia dentro il governo sulla proroga dello stato di emergenza proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento