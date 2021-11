Il maltempo flagella ancora la Sicilia, nel Trapanese strade interrotte e persone salvate dal fango

PALERMO – Il maltempo nella notte ha flagellato gran parte della provincia di Trapani. Sono una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco già portati a termine e altrettanti sono in coda: giunte in provincia anche due squadre da Palermo. Colpita soprattutto la zona tra Castelvetrano e Mazara del Vallo, dove le squadre del Soccorso acquatico e di superficie hanno tratto in salvo diverse persone: tra queste tre anziani che erano rimasti intrappolati nella loro abitazione con l’acqua che aveva raggiunto l’altezza di un metro. Altre due persone sono state soccorse mentre si trovavano lungo il fiume Mazaro. Interrotta la Statale 188 che da Marsala conduce a Salemi, così come la Statale tra Vita e Salemi

CEDIMENTO DELLA STRADA SULLA STATALE 188 A MARSALA

Traffico bloccato sulla Statale 188, nel Trapanese, per il cedimento della sede stradale causato dalla pioggia di questi giorni. Il cedimento del piano viabile si è verificato a Marsala e il tratto chiuso al transito è tra i chilometri 23 e 33. Sul posto si trovano le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas.

CHIUSO UN TRATTO DELLA SS113 NEL TRAPANESE

Traffico bloccato sulla Statale 113 ‘Settentrionale Sicula’, all’altezza di Alcamo, per via dell’allagamento della carreggiata causato dalle forti piogge. Ne dà notizia l’Anas. L’interruzione è tra il chilometro 335 e il chilometro 336. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità.

