Il maltempo flagella la Sicilia: crolla un ponte a Trapani, voli per Palermo dirottati

PALERMO – Tragedia evitata di un soffio, nella notte, tra Castellammare del Golfo e Alcamo Marina, in provincia di Trapani, dove un ponte è crollato a causa del cedimento di un pilone. Si tratta del ponte San Bartolomeo, lungo la Statale 187, che collega Alcamo Marina alla attigua Playa di Castellammare del Golfo, una zona frequentatissima nel periodo estivo.

Al momento del crollo, attorno alla mezzanotte, c’era una sola auto in transito vista la tarda ora e il periodo invernale: il conducente è riuscito ad arrestare la sua corsa in tempo fortunatamente. Il cedimento della struttura è stato causato, probabilmente, anche dalle piogge torrenziali che da diversi giorni interessano la Sicilia occidentale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Alcamo, che hanno effettuato le prime verifiche tecniche e messo in sicurezza l’area.

ANAS: CEDIMENTO PILA PER ECCEZIONALE FIUME

“Le intense precipitazioni che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è eccezionalmente cresciuta in velocità e volume, causando il cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte”. Questa la spiegazione data dall’Anas rispetto al crollo del ponte San Bartolomeo tra Alcamo Marina e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Statale 187. Sul ponte, lungo un centinaio di metri, non erano presenti veicoli al momento del crollo.

TRE VOLI DIRETTI A PALERMO DIROTTATI A CATANIA E TRAPANI

Tre voli Ryanair dirottati questa mattina dall’aeroporto di Palermo a Catania e Trapani a causa del maltempo. Il primo è il Bologna-Palermo, il cui arrivo era previsto alle 7:55, che è stato dirottato a Fontanarossa. Nello stesso aeroporto etneo è stato dirottato anche il Malpensa-Palermo delle 8:10. All’aeroporto di Trapani-Birgi, invece, è atterrato il Siviglia-Palermo delle 9:15.

FRANA NELL’AGRIGENTINO, EVACUATO HOTEL A BURGIO

Un albergo-ristorante è stato evacuato nel pomeriggio di ieri a Burgio, in provincia di Agrigento, dopo la frana che ha riguardato contrada Campello. Terra e fango hanno invaso il piazzale antistante all’albergo ‘Tenuta Le Querce’, fermandosi sul muro perimetrale della struttura. I 16 ospiti dell’albergo sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sul posto i carabinieri della stazione di Burgio.

