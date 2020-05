Il manager controcorrente che non vuole riaprire i locali della movida

“Non serve riaprire subito nell’emergenza, serve piuttosto usare questo tempo per lavorare ad una legge quadro sullo spettacolo e l’intrattenimento dal vivo”. A parlare all’AGI è Andrea Pontiroli, fondatore della Santeria, un’istituzione milanese nel campo dei concerti, dell’intrattenimento e della cultura, con due locali, uno in via Paladini e uno in viale Toscana.

Non solo un luogo dove ballare, bere e divertirsi, ma anche un network composto da studio grafico, teatro, scuola di formazione artistica, negozio, co-working, sale eventi e molto altro. La Santeria è uno di quei posti ibridi, che smentiscono il concetto di divertimento, un po’

