Il Manchester City ripensa a Skriniar: pronta una contropartita per provare a convincere l’Inter

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Non solo Lautaro Martinez. In casa Inter è obbligatorio fare attenzione anche alla situazione di Milan Skrinar, oggetto del desiderio di diversi top club europei in vista della prossima sessione di mercato. In Inghilterra continua a rimbalzare senza sosta la voce di mercato che vuole Pep Guardiola fortemente interessato al difensore slovacco per il suo Manchester City,… continua a leggere sul sito di riferimento