Il Mar Rosso trascina il turismo, Veratour punta sull’italianità

Stefano Pompili: rappresenta 30% del volume d’affari

Marsa Alam, 16 feb. (askanews) – Il turismo è ripartito e la destinazione che traina il comparto italiano è il Mar Rosso, che sta tornando a vivere un vero boom. Tra gli operatori attivi sulle spiagge egiziane c’è anche Veratour che a Marsa Alam ha tenuto anche una convention per le proprie agenzie di viaggio. “Il Mar Rosso per Veratour – ha detto ad askanews Stefano Pompili, CEO del gruppo – vuol dire veramente tanto: è la destinazione che sta trainando fortemente il mercato italiano e con il cambiamento della situazione geopolitica rispetto all’anno passato quest’anno stiamo davvero vedendo un incremento molto forte”.

Per il periodo pasquale, in particolare, si prevede sul Mar Rosso un +83% di presenze rispetto al 2024, dopo che per Natale e Capodanno già si era registrato un +48%. Ma cosa rappresenta oggi l’Egitto per Veratour? “Significa più o meno un 30% di volumi d’affari – ha risposto il CEO – un 30% dei passeggeri che durante l’anno vanno in vacanza con con Veratour. Abbiamo due strutture qui a Marsa Alam, una è quella dove ci troviamo, l’Emerald Lagoon, poi ne abbiamo una nuova aperta da qualche mese più a Nord, sempre nella regione di Maria Alam. A Sharm el Sheik abbiamo strutture molto conosciute sul mercato italiano, chiaramente il nostro Veraclub Reef Oasis Beach e il Veraclub Sharm, che hanno oggi forse in questo momento l’accettazione più alta. Il 70% dei nostri turisti vanno a Sharm, il 30% a Marsa Alam. Per poi concludere con quella che è una destinazione straordinaria, che è Marsa Matrouh, nel nord dell’Egitto, vicino ad Alessandria, che aprirà il 20 maggio e chiuderà il 20 ottobre”.

Tra gli elementi che caratterizzano l’offerta di Veratour c’è l’aspetto dell’italianità, dato che o stesso clamide del tour operator recita: “La vacanza italiana nel mondo”. “La ricetta è il Made in Italy – ha concluso Stefano Pompili – attraverso un driver molto semplice che è fatto di cucina italiana, e questo per gli italiani è fondamentale, e poi assistenza, tanta animazione e tanto sport”.

Secondo Veratour il potenziale dell’Egitto è tuttora enorme, soprattutto perché si tratta di una destinazione aperta a tutti i target e a tutte le tipologie di viaggiatori.