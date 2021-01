Il match analyst: “Gattuso preferisce il 4-3-3, ma non lo usa spesso per colpa di Osimhen e Petagna. Vi spiego perché”

Il giornalista Alessandro Casaglia, match analyst ed esperto di calciomercato, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma in onda su Radio Onda Sport, ed ha parlato del modulo del Napoli adottato da Gattuso.

Il Napoli e il modulo di Gattuso

Queste le parole di Casaglia:

“Sicuramente in questo periodo è una squadra altalenante, passa da vittorie schiaccianti a sconfitte clamorose. Per quanto riguarda il modulo, le polemiche c’erano anche quando in panchina sedeva Ancelotti. Penso che Gattuso preferisca il 4-3-3 ma non sempre è attuabile. La rosa è ampia ma la mancanza di Osimhen per quasi tutto il girone di andata è stata invalidante, e il mister ha dovuto optare per 4-2-3-1. Quando gioca Victor Oshimhen, il baricentro rimane più basso, cosa che con Petagna non si può fare perché, pur essendo bravo, tecnicamente è diverso dal nigeriano”.

