Il Mattino – Barcellona-Napoli, spunta la data per il match di Champions League. Si giocherà a luglio!

In attesa di capire se e quando potrà riprendere il campionato di Serie A, si attende anche la nuova data per Barcellona-Napoli. La sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League è rimasta sospesa, mentre avrebbe dovuto essere disputata lo scorso 18 marzo. L’emergenza coronavirus ha obbligato a misure restrittive e nel caos attuale è difficile studiare un calendario alternativo.

La possibile data per Barcellona-Napoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Champions League ed Europa League potrebbero riprendere dal 18 luglio prossimo. Proprio quella sarebbe la data per Barcellona-Napoli. Le due competizioni si giocherebbero in un tempo ristretto, per permettere di dichiarare un campione in appena dieci giorni.

La Uefa preferirebbe iniziare a giugno la ripresa delle coppe, in parallelo con i campionati nazionali, ma c’è l’incognita legata all’evoluzione della pandemia: in quel mese gli spostamenti da un Paese all’altro saranno sicuramente limitati ancora.

