Il Mattino – Gattuso punta sull’attaccante: si seguono diversi profili

Gennaro ci tiene, l’attaccante è il suo pallino. Così evidenzia l’edizione odierna de Il Mattino la grande aspettativa che ha Gattuso sull’attaccante che verrà. Sono tanti i nomi, le caratteristiche e le personalità dei calciatori che il Napoli segue.

Non solo Osimhen: il Napoli segue altri profili. Gattuso convinto

Con il rinnovo di Dries Mertens il Napoli ha messo a posto il 50% dell’attacco: arriverà anche Petagna (la firma a gennaio scorso), ora ne manca uno. La difficoltà nel rinnovo di Arek Milik impone al Napoli di riflettere su un altro tipo di profilo: sono tanti i nomi che girano in orbita, ma le caratteristiche sono abbastanza differenti.

Infatti tra Giuntoli, Gattuso e De Laurentiis cambia molto: ognuno ha le sue preferenze. Chi guarda l’età, chi le caratteristiche tecnico-tattiche e chi il potenziale. Ad oggi intrigano molto i due dell’Atalanta: Zapata e Ilicic. Il colombiano è un pallino di De Laurentiis, ma l’idea della “minestra riscaldata” non convince. Poi ci sarebbe Ciro Immobile: chiaramente le sue quotazione sono particolarmente alte e legate al fatto che Lotito non ha la minima intenzione di cederlo.

Alla fine della fiera sarebbe proprio Osimhen a mettere tutti d’accordo: dal punto di vista tecnico, età e potenziale. Va capito se si riuscirà a trattare sul prezzo del cartellino: il club francesi sono fermi per il Covid-19, in tanti in emergenza. La situazione va monitorata: molti campioni vorranno lasciare la Ligue 1.

