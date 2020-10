Il Mattino – Il Napoli ha saputo dei tamponi nel primo pomeriggio, la squadra in ansia: si spera in un errore nei risultati del Genoa

La notizia della positività di un gruppo di calciatori del Genoa al coronavirus non ha lasciato sereni i giocatori del Napoli. Dal momento in cui hanno appreso la notizia, non è stato facile recuperare la serenità e concentrarsi sugli allenamenti. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, i calciatori di Gattuso hanno appreso della loro negatività ai tampini intorno alle 15:30, durante l’allenamento pomeridiano. Ciò sicuramente ha aiutato agli animi, ma il pensiero resta a quanto accaduto domenica, in partita. La paura ci sarà probabilmente fino a sabato e la società aspetta una mossa per capire cosa succederà anche al Genoa, mentre la squadra spera in un errore nei risultati dei colleghi rossoblu.

