Il Mattino: Il Napoli vede le streghe a Benevento ma rimonta 2-1 con Insigne e Petagna

Halloween è vicino e il Napoli a Benvento vede le streghe. Ma ci pensa una tenace rimonta nella ripresa per ribaltare il gol del primo tempo di Roberto Insigne. E’ suo fratello Lorenzo a pareggiare per gli azzurri dopo un gol annullato e l’ormai consueto “festival dei legni”. Petagna completa l’impresa, poi grande sofferenza fino al 97′. Gli azzurri di Gattuso tornano a volare in campionato, centrando la quarta vittoria in quattro partite.

