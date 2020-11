Il Mattino – Juventus-Napoli, la decisione dei giudici entro domani: filtra ottimismo. Le ultime

Juventus-Napoli mantiene ancora con il fiato sospeso. Ieri c’è stato il dibattimento in Corte d’Appello sul ricorso presentato dagli azzurri e che ha esposto in parte anche Aurelio De Laurentiis, intervenuto da remoto. Tuttavia, per la decisione bisognerà attendere domani. In base a quanto riferisce Il Mattino, da oggi pomeriggio in realtà ogni momento può essere quello utile, in quanto i giudici hanno rinviato a quest’oggi la Camera di consiglio.

Il Napoli si sente abbastanza ottimista, poiché ha potuto dimostrare di aver soltanto seguito quanto imposto dall’ASL, senza possibilità di alternative. I fatti delle ultime ore, con le autorità sanitarie che hanno impedito ad alcuni nazionali di lasciare l’Italia, giocano in favore del club.

Non resta altro da fare che attendere la decisione.

