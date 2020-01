IL Mattino: le richieste degli Ultrà non saranno accettate

Sono andati a vuoto i tentativi fatti fino a due giorni fa per ottenere un’area di tolleranza all’interno delle curve e nemmeno sono previste modifiche dal momento che il Gruppo operativo speciale della forza pubblica non può modificare i regolamenti definitida leggi. Del resto i decreti ministeriali in materia parlano chiaro: i titoli di accesso devono essere numerati, nominali e indicare il posto, per cui non esiste margine per soddisfare le richieste dei tifosi.

