Il Mattino – Manolas dove doveva avere la mano? Accidenti a questa regola

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla moviola degli episodi di Genoa-Napoli ed in particolare sul tocco di mano di Manolas che annulla il gol di Elmas. Un tocco involontario con la mano posizionata dietro il resto del corpo, che comunque l’arbitro decide di annullare dopo la chiamata del VAR. Servono quattro minuti per una decisione, più la on field review (la revisione dell’episodio sullo schermo a bordocampo). Il quotidiano scrive:

“C’è un gol negato a Elmas dal Var per fallo di mano di Manolas (accidenti a questa regola, ma la mano dove doveva averla il greco? Tant’è che Mariani ci mette quattro minuti per capirci qualcosa)”.

Il tocco di mano di Manolas annulla il gol di Elmas

Koasta Manolas a fine partita spiega: “Abbiamo raggiunto un equilibrio e una mentalità importanti. Stiamo crescendo gara dopo gara. Creiamo sempre più palle gol e ne subìamo di meno. Oggi affrontarci non è facile per nessuno, anche stasera abbiamo dimostrato di essere solidi e padroni del campo per molti tratti dell’incontro”.

Sulla sfida contro il Barcellona: “C’è tempo prima della Champions, però sarà dura anche per loro. Adesso pensiamo a continuare su questa strada in campionato”.

