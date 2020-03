Il Mattino – Napoli a Castel Volturno: slitta ancora la data della ripresa. Non si tornerà in campo il 25 marzo, a breve l’annuncio

Soltanto pochi giorni fa il Napoli aveva annunciato la ripresa degli allenamenti, fissandola al prossimo 25 marzo. Tuttavia, appare impossibile che la squadra di Rino Gattuso possa scendere in campo mercoledì e ricominciare con la sua routine.

La situazione del coronavirus in Italia, infatti, non appare serena e il premier Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure di sicurezza. Tutte le attività chiuderanno, tranne supermercati, farmacie e servizi postali e bancari. É sembrata l’unica maniera per cercare di arginare una situazione che sta andando al di là della comprensione.

Il Napoli non torna ad allenarsi

Secondo quanto riferisce Il Mattino, a breve giungerà una nuova comunicazione da parte del club. che annuncerà un ulteriore slittamento della ripresa degli allenamenti. Si potrebbe tardare di circa una settimana o ancora di più, molto dipenderà dall’evolversi di situazioni estranee al calcio.

Si tratterà del terzo rinvio delle ultime settimane: inizialmente fu fissata la data del 18 marzo, poi il 25 e per il futuro non si sa con certezza.

