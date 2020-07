Il Mattino – Napoli, altri tre punti: quinto posto riagganciato! Ma quante occasioni…

Il Napoli supera il Genoa e raggiunge quota 51. Impensabile fino a qualche mese fa, quando la squadra navigava in acque non proprio da big del calcio italiano: ora invece è tutto cambiato! L’edizione odierna de Il Mattino ha sottolineato come il Napoli abbia giocato con la testa libera, forse troppo: molte occasione genoane sono nate da errori individuali in fase di impostazione. Di seguito un’analisi.

Napoli vincente, ma con la testa molto libera…

La testa è libera. Forse troppo. Le occasioni del Genoa nascono sempre da errori individuali, come quelli di Fabian in avvio e quello di Manolas e Maksimovic, con qualche campanello d’allarme nell’impostazione in uscita. E non stupisce, quindi che gli azzurri, a inizio ripresa, dopo aver regalato un calcio d’angolo, prendono gol in mischia

Così l’edizione odierna de Il Mattino specifica in merito alle occasioni concesse al Genoa. Infatti il quotidiano riprende la partita di Bergamo per specificare come gli azzurri – improvvisamente – stacchino la spina: c’è da lavorare su questo aspetto, soprattutto viaggiando verso una partita contro il Barcellona di altissimo livello. In ogni caso il Napoli ieri si è portato a casa tre punti che risollevano di nuovo la squadra al quinto posto: a pari punti con la Roma e mantenendo dietro il Milan di Pioli.

