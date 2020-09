Il Mattino – Osimhen grande talento: entra e spacca! Il commento

Osimhen non sa cosa sia la paura. A dirlo è l’edizione odierna de Il Mattino in merito all’attaccante del Napoli, Victor. Gli azzurri hanno versato un sacco di soldi per il nigeriano: il quotidiano campano spiega perché si tratta di un grande talento.

Osimhen entra e spacca la partita

L’attaccante per il quale il Napoli ha versato 80 milioni nelle casse del Lille, si è presentato con 6 gol nelle prime due amichevoli estive, è rimasto a secco nell’ultimo test precampionato (quello contro il Pescara) e ha accettato con grande maturità la panchina iniziale all’esordio stagionale contro il Parma. Quando Gattuso gli ha chiesto un’ultima mezzora a tutta forza, Victor è entrato in campo e ha spaccato la partita. Con i suoi scatti (ha raggiunto uno sprint da 34.05 chilometri orari: il più veloce nella prima giornata di serie A secondo le statistiche della Lega) ha squarciato la difesa del Parma consentendo a Mertens e Insigne di prendersi la gloria a suon di gol.

