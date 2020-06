Il Mattino – Questione stipendi, diverbio all’orizzonte? Si attende il campionato

I rinnovi in casa Napoli hanno tenuto banco per diverso tempo, ma ora le situazioni di Mertens e Zielinski risultano abbastanza sbloccate. Certamente si avrà l’occasione – in fase di firma – di chiacchiera in merito agli stipendi non erogati di questi ultimi mesi. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino.

Questione stipendi, ancora due mensilità bloccate

L’edizione odierna de Il Mattino ha riferito come la questione tiene ancora banco nel Napoli, ma semplicemente perché non si sa ancora come la stagione volgerà al termine. Gli azzurri infatti hanno deciso di attendere la fine per capire come agire nei confronti dei calciatori: i rapporti sono sereni e distesi, grazie soprattutto al grande dialogo tra De Laurentiis e Lorenzo Insigne.

Finora la squadra non ha visto gli stipendi di marzo e aprile, per maggio si attende invece l’erogazione: il team è tornato a lavoro proprio all’inizio del mese. Per i precedenti resta da capire come andrà a finire l’anno, ma in ogni caso non saranno persi: verranno reintegrati quest’anno o nella stagione prossima. Non si preannunciano litigi o diverbi in merito: i contratti da rinnovo saranno firmati senza problemi.

