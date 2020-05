Il Mattino – Rinnovo Gattuso: De Laurentiis vuole blindarlo con un triennale. La firma entro l’estate

Mentre il calcio cerca di tornare alla normalità, il Napoli lavora al futuro e quindi al rinnovo di Rino Gattuso. Stando a quanto riferisce quest’oggi Il Mattino, i contatti tra l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono intensificati negli ultimi giorni, coinvolgendo anche l’agente Jorge Mendes.

Rinnovo Gattuso: azzurro fino al 2023

Il numero uno azzurro ha ribadito la stima e la considerazione nei riguardi del tecnico, per il quale ha in mente un progetto a lungo termine con il Napoli. Da qui, la proposta di un triennale con ingaggio rivisitato. Di conseguenza, non sarà esercitata la clausola che permette ancora alla società di rescindere unilateralmente fino al 10 giugno.

Per la prossima settimana sono attesi ulteriori passi in avanti nella trattativa, attraverso l’ausilio di legali. Il punto di partenza è che né De Laurentiis né Gattuso hanno intenzione di cominciare la prossima stagione col contratto in scadenza nel 2021. In circa 20 giorni si attende l’arrivo del procuratore Mendes in Italia per pianificare la firma entro l’estate: Gattuso blindato fino al 2023.

