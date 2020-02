Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla anche della situazione rinnovi in casa Napoli, in particolare di quello in bilico di Arek Milik.

Secondo il quotidiano infatti, il polacco avrebbe fatto una richiesta particolare alla società partenopea: una clausola di rescissione bassa in modo da poter lasciare Napoli in caso di proposta da sogno.

La società azzurra rallenta le operazioni, non convinta da questa richiesta dell’attaccante col numero 99. Intanto il campo parla chiaro: nelle ultime 4 partite sono zero le reti segnate.

The post Il Mattino – Rinnovo Milik, il polacco vorrebbe una clausola bassa per liberarsi: il Napoli rallenta appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento