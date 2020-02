Il Mattino – Sampdoria-Napoli, la sfida dei bomber tristi Arek e Fabio

Non un finale di 2019 fantastico per Fabio Quagliarella, che aveva stupito il mondo intero con la sua scorsa stagione con ben 26 reti in campionato. Il 2020 non è iniziato in modo migliore, è ancora a secco e forse la sua età avanzata (calcisticamente) sta iniziando a farsi sentire. Stasera ci sarà Sampdoria–Napoli, match che nella scorsa stagione è terminato 3-0 con la rete di tacco straordinaria proprio del n.27, che è stato poi premiato come gol dell’anno. Dall’altra parte del campo ci sarà Arek Milik, che aveva iniziato questa stagione al meglio ma che in questo inizio 2020 è ancora fermo a 0 reti.

Proprio per questo, l’edizione odierna de Il Mattino, titola così a pagina 28: “Arek e Fabio, bomber tristi“. Che stasera possa essere la serata del riscatto per entrambi? Per Milik soprattutto, le prossime prestazioni, potrebbero essere decisive in ottica rinnovo.

