Il Mattino – Stadio Maradona, la scritta Napoli nei Distinti già contro lo Spezia. La novità

Tante le novità allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per l’anno che viene. Il Comune sta pensando a un museo e a una statua all’esterno dell’impianto, ma novità ci sono anche all’interno. Come racconta Il Mattino, si sta definendo un nuovo tocco cromatico. Per la partita del 6 gennaio contro lo Spezia, in casa, sarà già visibile. 1400 sedioli sono stati riposizionati nell’anello superiore dei distinti per comporre la scritta Napoli, bianca e grigia su fondo azzurro. Circa 15 giorni di lavori ha richiesto il nuovo allestimenti, curato dalla Milani Valerio srl di Ferrara per meno di 15mila euro. Un omaggio del Comune nello stadio intitolato a Maradona, la scritta Napoli che risalta nello stadio.