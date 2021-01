Sono molto belle le dichiarazioni che Anna Trieste, giornalista del Mattino, ha rilasciato sul suo profilo Twitter. Si parla del caso Osimhen, letteralmente messo alla sbarra dopo le ultime vicende. La collega la pensa così: “Osimhen si è scusato per le immagini della festa in Nigeria dove presumibilmente ha preso il Covid. Quanti lo avrebbero fatto? Quanti senza foto avrebbero chiesto scusa per aver preso il Covid a una festa? Secondo me pochi. E il coraggio delle scuse merita sempre il perdono”.

Le parole di Anna Trieste sulla vicenda Osimhen

“Il mio maestro Lippi mi diceva sempre che dovevo bollire nel mio brodo. Ora lui dovrà bollire nel suo brodo. Ha chiesto scusa, sa che ha commesso una sciocchezza e noi lo aspettiamo perché è un giocatore importante per noi. Più della parola scusa non si sa cosa deve fare. Sicuramente la società prenderà le sue decisioni. Multa? Io faccio l’allenatore, non decido le multe. Decido solo la tipologia di linguaggio da usare con i miei giocatori. Lui è stato in Belgio per 15 giorni, per curarsi. Dopodiché è andato in Nigeria e la responsabilità è mia perché gliel’ho concesso, gli ho dato l’autorizzazione. C’ho messo il mio bel faccione. Lui ha sbagliato e di conseguenza ho sbagliato anche io. Quando tornerà gli parlerò. Ha sbagliato e pagherà, ma sarà la società a decidere”. Gattuso invece, la pensa così su Victor Osimhen che – com’è noto . ha commesso una grave leggerezza.

The post Il Mattino, Trieste su Osimhen: “Ha avuto coraggio, in quanti lo avrebbero fatto? Merita il perdono perché…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento