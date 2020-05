Il meccanismo di rating che può aiutare le località di montagna a ripartire

Si chiama Covidless Approach & Trust ed è uno strumento pratico a disposizione dei Comuni montani per rilanciare la propria offerta turistica e culturale. “È un meccanismo di rating, una valutazione che, a partire da alcuni requisiti, consente ai Comuni di verificare il livello di sicurezza e di affidabilità di un turismo sostenibile e rispondente alle disposizioni normative e ai parametri di sicurezza in vigore nell’era Covid-19”, spiega all’AGI la professoressa Silvana Secinaro, membro del team di ricercatori del Dipartimento di Management dell’Università di Torino che hanno messo a punto il progetto, reso disponibile in open access.

