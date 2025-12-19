il-medico-che-opera-in-africa:-“qui-si-impara-chirurgia-d’emergenza”

ROMA – Non puoi andare in Africa se non sei parte della comunità. Se vai lì con il tuo camice bianco e resti distante, se non ti cali in quella vita, non hai fatto nulla. Con questo spirito, quello che l’accompagna da una vita, fin da quando da bambino con il padre e il fratello ha affrontato numerosi viaggi con lo spirito del viaggiatore e non del turista, Maurizio di Giacomo, chirurgo generale e vascolare, fondatore insieme a suo fratello Stefano oggi presidente dell’associazione NoLand, si prepara per la sua prossima missione: si parte il 31 gennaio per il Benin.

Il gruppo dei missionari in camice bianco è composto da “Paolo Cerulli chirurgo plastico; Guido Turi anestesista, David Pavoncello chirurgo generale e tre specializzande: Eleonora Conti specializzanda in urologia; Margherita Di Giampaolo e Daria Marsillo in ginecologia” tiene a presentarli uno ad uno Di Giacomo, intervistato dall’agenzia Dire, che ormai veterano delle missioni sarà un po’ il tutor del gruppo e dei più giovani.

“Operare in Africa vuol dire usare attrezzature di 30 anni fa, gli ospedali si sviluppano in orizzontale intorno a quelle che sembrano delle piazze”, spiega Di Giacomo che in Africa, dove è stato in diversi Paesi dell’area occidentale, si ritrova a fare da mentore ai giovani medici del posto. “Le operazioni più frequenti da affrontare sono legate alla parete addominale: ernie, laparoceli, tante peritoniti, buchi sull’intestino procurati dal tifo, casi ‘strani’ maxillofacciali come quello affrontato dal professor Evaristo Belli del S.Andrea che tirò fuori dal volto di una giovane donna un osteoma che oltre a deformarla avrebbe ucciso la ragazza comprimendole il cervello, pur essendo una patologia benigna”.

NOLAND SPESSO NELLE AREE PIÙ REMOTE DELL’AFRICA

Il diario di viaggio è fatto di sapori, colori, “quelli che appena arrivi ti conquistano, ma come lo spieghi a una persona che non è mai stata in Africa?”, ma anche di esperienze drammatiche. Quella ragazza, ricorda il chirurgo, saltata su una mina mentre andava al mercato sul confine del Burkina Fasu, incinta e rimasta cieca che non sopravvisse al massacro, e “quell’aneorisma post traumatico di un ragazzo di 19 anni che abbiamo salvato con un bypass e che è uscito muovendo il braccio”, è un altro ricordo.Sui tumori Di Giacomo spiega che “non ne vede molti, la popolazione è giovane e per operazioni così complesse le persone vanno negli ospedali della capitale non in quelli periferici” dove spesso va invece NoLand, nelle aree più remote, proprio quelle in cui le persone addirittura hanno visto poche persone con la pelle bianca.

Un’esperienza di questo tipo “per un medico del nostro mondo è imprescindibile- dice Di Giacomo- chi ci viene ci vuole tornare. È importante anche sul piano tecnico: in Africa si fa chirurgia in condizioni di calamità, dove non hai robot e certa tecnologia e devi saper ‘aprire’ il paziente. Si impara anche ad avere paura- spiega- e la paura ti fa ragionare, è così che non avrai panico perché il panico invece non ti fa ragionare. Prima o poi magari la chirurgia senza robot a un medico capiterà e allora va imparata”.

IN AFRICA CON GLI AMICI DI UNA VITA

La scelta di partire per l’Africa ha conquistato gli amici di una vita: “ma non ho moltissimi amici medici, sono particolari i medici”, scherza. “Gli amici spesso sono venuti con me, qualcuno non se la sente. L’Africa del resto è puzza, sofferenza, lavoro, fatica, rinuncia, però è anche profumi, colori, sorrisi, albe e tramonti. In Africa c’è tutto, il richiamo è fortissimo perché ….veniamo da li”.

Di Giacomo si definisce viaggiatore e non turista: “Sono stato in 81 Paesi” e ricorda “l’Iraq o quella volta in Jeep in Afghanistan con suo padre e suo fratello; la prossima meta è Tanguiéta, al confine con il Burkina Faso. “Dopo 12 ore di aereo ce ne saranno 11 di furgoncino” e la parola d’ordine è “che ci si deve adattare”.

“Sono ateo e non ho mezze misure- dice di sé- e tutti coloro che supportano l’onlus devono sapere come spendo e impiego i soldi”, la sua solidarietà è pragmatica ed è un modo, così la spiega, per restituire ciò che ha ricevuto dalla vita. Si definisce un “uomo fortunato e uno che sa parlare alla gente”, come quando lavorava in una clinica della Garbatella vicino ai Mercati Generali: “è lì che ho imparato a parlare con tutti”.

